В Тернопольской области селяне протестуют против размещения мусорного полигона

В Тернопольской области жители села Галущинцы требуют от руководителя Подволочиской райгосадминистрации отменить распоряжение о размещении мусорного полигона на территории их сельсовета.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной организации ВО «Батькивщина», такое требование было выдвинуто во время общественных слушаний, созванных по поводу распоряжения главы областной государственной администрации о размещении в пределах карьера на территории Галущанского сельского совета мусорной свалки.

О распоряжении жители села узнали из газет. И поэтому созвали общественные слушания, на которые пригласили представителей областной и районной власти, экологических и земельных экспертов.

Во время слушаний местные жители села отмечали, что карьер, в который хотят свозить мусор из Тернополя, покрыт трещинами, поскольку полезные ископаемые из него добывали взрывным методом. Люди боятся, что сквозь трещины нечистоты будут попадать в нижние слои почвы и подземные воды, в связи с чем возникнет угроза для близлежащих сел.

К тому же, отметили жители села, карьер до сих пор действует и обеспечивает работой местных жителей.

Таким образом, участники общественных слушаний выдвинули требование к присутствовавшему на слушаниях главе Подволочиской районной администрации отменить распоряжение о размещении регионального полигона на территории Галущанского сельсовета.

В противном случае люди пригрозили бессрочным перекрытиям автодорог области.

Как сообщал УНИАН, 1 августа 2009 года жители сел, прилегающих к Малашевецкой мусорной свалке, куда вывозился мусор из Тернополя, перекрыли дорогу на свалку. Проблема с вывозом мусора из Тернополя существовала почти два с половиной месяца.

12 октября после подписания меморандума между ТОГА и общинами сел Малашевцы и Игровица о взаимопонимании по урегулированию спорных вопросов функционирования мусорной свалки жители Малашевцев разблокировали дорогу.

19 ноября 2009 года тогдашний глава облгосадминистрации Юрий ЧИЖМАРЬ подписал распоряжение о выделении земельного участка площадью 6 га Миролюбовского сельсовета Тернопольскому городскому совету для размещения объекта временного складирования твердых бытовых отходов методом прессования в тюки и герметического покрытия их полиэтиленовой пленкой.

Вскоре Миролюбовский сельсовет обратился с иском в областной административный суд о признании действий главы облгосадминистрации по вопросу выделения земельного участка для создания мусорной свалки незаконными. Кроме этого, Тернопольский районный совет призвал прокуратуру опротестовать упомянутое распоряжение как принятое с превышением полномочий.

21 декабря 2009 года Тернопольский городской совет получил государственный акт на право постоянного пользования земельным участком под расположение временного полигона твердых бытовых отходов вблизи Миролюбовки. Впрочем, периодически жители села блокировали работу работников, обустраивавших на участке мусорную свалку.

После того, как мэром Тернополя стал Сергей НАДАЛ, в ноябре 2010 года он заявил, что город не планирует вывозить мусор в Миролюбовку, поскольку там произошел прорыв грунтовых вод.

В настоящее время Тернополь заключил очередное соглашение о вывозе мусора в Малашевцы. Параллельно власть области подыскивает резервный участок для мусорной свалки.

Малашевецкая мусорная свалка официально закрыта для использования экологами и санстанцией с 1997 года. Она находится в 2-м поясе зоны санитарной охраны Верхне-Ивачевского водозабора, откуда поставляется вода для Тернополя. Слой геологических пород на плато сформирован породами, которые не способны выполнять функции водонепроницаемого экрана. Таким образом, существует угроза попадания загрязняющих веществ со свалки в производительный водоносный слой.