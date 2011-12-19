Экс-мэр Тернополя обжалует в суде решение исполкома о повышении тарифов на ЖКУ

Депутат Тернопольского городского совета, экс-мэр Тернополя Роман ЗАСТАВНЫЙ обжалует в суде решение исполкома о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Как пояснил он местному изданию «У кожен дім», обратиться в суд его побудило то, что новые тарифы, по его убеждению, принимались в закрытом режиме.

«Я хочу, чтобы деньги, которые мы платим за содержание жилья, шли на улучшение качества обслуживания и достойную зарплату работникам, а не на чьи-то очередные выборы. Жители города не должны быть обманутыми», – подчеркнул Р.ЗАСТАВНЫЙ.

Он также отметил, что мало кто из тернополян знает, за что он платит и какие услуги за эти деньги должен предоставлять ЖЭК, поскольку власти города не проводят надлежащей разъяснительной работы и не предоставляет по этому поводу максимум информации.

«Я поддерживаю экономически обоснованные тарифы, но не такие, которые власти города установили в Тернополе. Поэтому и обратился в суд. Если тариф будет отменен, то каждая семья сэкономит от 300 до 600 грн.», – отметил Р.ЗАСТАВНЫЙ.

Как сообщал УНИАН, в Тернополе размер квартплаты с 1 октября возрос на 50-56%. Власти города объяснили необходимость повысить тарифы их убыточностью.