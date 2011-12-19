Стоимость жилья в новостройках Киева в ноябре выросла на 0,01% - эксперт

Средняя стоимость жилья на первичном рынке Киева в ноябре т.г. выросла на 0,01% - до 13 278 грн./кв.м, сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

В частности, в ноябре средняя стоимость жилья эконом-класса снизилась на 0,5% (45 грн./кв.м) - до 9 805 грн./кв.м, бизнес-класса – выросла на 1,9% (269 грн./кв.м) - до 15 008 грн./кв.м; премиум-класса – выросла на 0,5% (112 грн./кв.м) - до 20 782 грн./кв.м.

В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки эконом-класса – 56%. Новостройки бизнес-класса составляют 29% от общего количества, премиум-класса – 15%.

По данным портала, в ноябре были восстановлены или начаты продажи квартир в трех новостройках эконом-класса и в двух объектах бизнес-класса. Приостановлены либо прекращены продажи квартир в шести новостройках эконом-класса, трех объектах бизнес-класса и в одном объекте премиум-класса.

Мониторинг рынка первичной недвижимости Киева осуществляется ИАП «Столичная Недвижимость» ежемесячно на основании данных, предоставленных в отделах продаж инвестиционно-строительных компаний. В отчете проанализирована 131 новостройка от 59 застройщиков.