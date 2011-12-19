В Харькове отмечается увеличение количества сделок по обмену жилья — эксперт

На рынке недвижимости Харькова отмечается увеличение количества сделок по обмену жилья с 30% в 2007—2010 годах до 41% в 2011 году.

Об этом УНИАН сообщили в компании «Харьковское агентство недвижимости».

«Причиной такого увеличения стало истощение кредитных ресурсов после мирового финансового кризиса 2008 года. С рынка практически ушли инвесторы, рассматривающие покупку жилья в качестве инвестиции. Сейчас люди в основном покупают квартиры для себя. Характерной чертой рынка недвижимости в целом является его статичность. Изменения происходят очень медленно: как правило, большую роль играют ожидания людей, а реакция на какое-либо событие наступает спустя 2-3 года. То есть сейчас люди, которые долгое время откладывали решение «квартирного вопроса», пытаются найти способы улучшения жилищных условий без привлечения значительных средств. Именно таким способом и стал обмен», – отметил маркетолог компании Максим КЛИМЕНКО.

По его словам, сегодня в структуре сделок обмена превалируют операции по улучшению жилищных условий – их на 30-50% больше, чем по уменьшению площади жилья.

По данным компании, для обмена однокомнатной квартиры на двухкомнатную в среднем необходимо чуть больше 10 тыс. долл.

М.КЛИМЕНКО прогнозирует, что в 2012 году число сделок по обмену недвижимости продолжит рост, однако будет сдерживаться наметившимся на рынке дефицитом наиболее востребованных одно- и двухкомнатных квартир.

Справка УНИАН. Компания «Харьковское агентство недвижимости» основана в 1996 году. Предоставляет услуги продажи и аренды жилой и коммерческой недвижимости, а также оказывает консалтинговые услуги по анализу рынка.