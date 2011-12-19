Госфонд содействия молодежному жилищному строительству готов кредитовать ОСМД

Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству мог бы осуществлять доступное кредитование объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) для финансирования мероприятий по энергоэффективности зданий.

Такое мнение высказал председатель правления фонда Леонид РЫСУХИН, сообщается на сайте ведомства.

«Мы поддерживаем озвученную на заседании правительства 14 декабря идею главы Минрегиона Анатолия БЛИЗНЮКА о создании механизма доступных кредитов для ОСМД для финансирования капитальных ремонтов и мероприятий по энергоэффективности зданий. Государственная жилищная политика не должна ограничиваться лишь финансовой поддержкой на этапе строительства жилья. Эксплуатация зданий не менее важный вопрос, чем их строительство», - сказал он.

Л.РЫСУХИН отметил, что Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству имеет большой опыт в сфере кредитования по государственным программам и готов приобщиться к реализации программы доступного кредитования мероприятий по энергоэффективности зданий для ОСМД в любой момент. «Тем более, что полномочия по содействию реализации программ ОСМД являются предметом уставной деятельности фонда», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Анатолий БЛИЗНЮК заявил, что главной задачей государства в 2012 году будет создание механизма доступного кредитования объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) для проведения капитальных ремонтов и мероприятий по энергоэффективности зданий.