Киевсовет выделил землю для строительства Центра защиты животных

Киевсовет поддержал решение о предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства относительно отведения земельного участка КП «Приют для животных» по ул. Автопарковой в Дарницком районе Киева для строительства, обслуживания и эксплуатации Центра защиты животных.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КП «Центр идентификации животных» со ссылкой на решение Киевсовета от 15 декабря 2011 года.

По данным Центра идентификации животных, это достаточно просторный земельный участок, около 3 га земли, что позволит создать до полутора тысяч мест для бездомных животных.

Решение на рассмотрение было внесено депутатом Киевсовета Олегом КАЧКАНОМ, который является директором КП «Центр идентификации животных».

«Чтобы решить проблему бездомных животных, нам необходимо упорядочить регистрацию домашних животных, предусмотреть ответственность владельцев, выбрасывающих животных на улицу, а также ввести программу регулирования численности имеющихся бездомных животных гуманными методами, что, среди прочего, предусматривает поселение животных в приюты» - прокомментировал О.КАЧКАН.

Строительство Центра защиты животных позволит создать дополнительные места для постоянного содержания бездомных животных и уменьшения их количества на улицах города. Размещение такого Центра на территории города сделает его территориально доступным для людей, которые захотят взять животное или оказать волонтерскую помощь приюту.