Президент назначил членов Нацкомуслуг

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Дмитрия ГРИГОРЬЕВА, Сергея ДУНАЙЛО, Валерия КАЛЬЧЕНКО и Юрия ХИВРИЧА членами Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг.

Об этом говорится в указах Президента №1154-1157 от 16 декабря т.г., размещенных на сайте главы государства.

При этом Д.ГРИГОРЬЕВ, С.ДУНАЙЛО, В. КАЛЬЧЕНКО и Ю.ХИВРИЧ освобождены от должностей членов Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг Украины.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября 2011 года указом Президента Украины Национальная комиссия регулирования рынка коммунальных услуг Украины переименована в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере коммунальных услуг.

Ранее Президент Украины своим указом №767 назначил Валерия САРАТОВА главой Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг Украины (НКРРКУ). Членами НКРРКУ стали Сергей ДУНАЙЛО, Дмитрий ГРИГОРЬЕВ, Валерий КАЛЬЧЕНКО, Юрий ХИВРИЧ.

Справка УНИАН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг — государственный коллегиальный орган. Задача комиссии — регулирование и лицензирование деятельности в сфере генерации, транспортировки и поставки тепла, водоснабжения и водоотвода.

Под контролем комиссии находятся 69 предприятий водоснабжения и водоотвода (около 70% рынка воды) и 298 предприятий теплоэнергетики (около 96% рынка тепла).