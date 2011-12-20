Контроль договоров залога и ипотеки земель ужесточат

12:28, 20 декабря 2011
Недвижимость
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Верховная рада Украины приняла закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты» (относительно усиления контроля над заключением договоров залога и ипотеки земельных участков и прав на них).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 266 из 330 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом внесены изменения в Земельный кодекс Украины и Закон Украины «Об ипотеке», согласно которым передача земельного участка в залог (или права на нее) осуществляется при условии присвоения этому земельному участку кадастрового номера. Соответственно, одним из существенных условий ипотечного договора при ипотеке земельного участка должен быть его кадастровый номер.

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