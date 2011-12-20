Стоимость жилья в новостройках Киева за год выросла на 2,4% - эксперт

Средняя стоимость жилья на первичном рынке Киева за год (с ноября 2010 г. по ноябрь т.г.) выросла на 2,4% - с 13 053 до 13 278 грн./кв.м, сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

Согласно сообщению, предложение на первичном рынке недвижимости Киева в ноябре 2011 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уменьшилось на 41 квартиру. В частности, в ноябре 2010 года в Киеве продали 1 339 квартир в 136 объектах, а в ноябре 2011 года – 1 298 квартир в 131 доме.

При этом в бизнес-сегменте предложение увеличилось: 377 квартир в ноябре этого года против 302 в прошлом. Вместе с тем, в ноябре т.г. продавалось 689 квартир эконом-класса в 74 объектах против 798 квартир в 75 домах в ноябре 2010 года. В премиум-классе количество квартир за год также уменьшилось: в ноябре т.г. в 19 домах продавалось 232 квартиры (в ноябре 2010 г. - 239 квартир в 22 домах).

В отчете отмечается, что количество компаний-операторов, которые занимаются строительством и продажей нового жилья в Киеве, за год выросло на 4 единицы – с 55 до 59.

Мониторинг рынка первичной недвижимости Киева осуществляется ИАП «Столичная недвижимость» ежемесячно на основании данных предоставленных в отделах продаж инвестиционно-строительных компаний.