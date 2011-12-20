В Киеве в этом году активизировалось строительство на 31% жилых объектах

В Киеве в этом году активизировалось строительство на 38 новостройках, что составляет около 31% незавершенных жилых объектов столицы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе проектной группы «Архиматика».

В частности, по данным группы, строительство велось на 16-ти стройплощадках на левом берегу столицы и на 22-х объектах жилой недвижимости на правом берегу Киева.

«Застройщики в течение года строили 11 домов эконом-класса, 16 бизнес-класса и 11 домов элит-класса. Для большей части домов, на которых велось строительство, дата ввода в эксплуатацию была запланирована на 2011 или 2012 год», – отметили в компании.

По оценкам компании, строительство жилья в столице на протяжении текущего года вели 23 застройщика.

«В 2012 году застройщики будут завершать строительство объектов, которые на сегодняшний день находятся на завершающей стадии строительства. Начинать новые проекты будут только лидеры рынка», – считает директор проектной группы «Архиматика» Александр ПОПОВ.