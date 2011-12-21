В Киеве жилищные субсидии получают почти 41 тыс. семей

В ноябре в 2011 г. количество семей, получивших субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, составляет более 40,9 тыс. Это на 900 семей больше, чем в ноябре 2010 года.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на Главное управление труда и социальной защиты населения.

В управлении напоминают, что согласно соответствующему постановлению правительства «Об усилении социальной защиты населения во время оплаты жилищно-коммунальных услуг», обязательная плата за жилищно-коммунальные услуги уменьшена для работающих граждан – с 20% на 15%, а для неработающих пенсионеров, которые зарегистрированы и проживают сами, – с 15% на 10%. Также уменьшено количество документов, которые необходимо предоставлять для назначения субсидии.

Получить субсидии имеют право граждане, 15% или 10% среднемесячного совокупного дохода которых не превышает размер платы за жилищно-коммунальные услуги. Для назначения субсидии граждане должны подать в районное управление труда и социальной защиты населения или филиал районного управления труда заявление, декларацию о доходах и имущественном положении, а также справки о доходах. Киевляне, которые по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам не могут лично обратиться в органы социальной защиты, могут получить помощь в оформлении документов на назначение жилищной субсидии дома.