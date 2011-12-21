В Украине в 2012 г. ожидается увеличение объемов ввода жилья в эксплуатацию на 10% - эксперт

В Украине в 2012 году ожидается увеличение объемов ввода жилья в эксплуатацию на 10%.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал на брифинге вице-президент Конфедерации строителей Украины Анатолий БЕРКУТА 20 декабря.

«В этом году мы будем иметь 9,7 млн. кв. м жилья. И на следующий год мы должны иметь рост примерно на 10%», - сказал он.

По мнению А.БЕРКУТЫ, «это абсолютно реальные цифры, если мы по каждому из направлений сделаем совершенно конкретные шаги. Прежде всего, если будет нормально работать кредитная система. Если ипотечное кредитование, как составляющее кредитной системы в жилищном секторе, будет работать, - мы будем иметь эти показатели» .

Также он отметил, что в следующем году ожидается рост объемов строительства объектов социальной инфраструктуры благодаря запланированным программам по учебным заведениям, в частности, детским садам и школам-интернатам.

«Мы имеем серьезную надежду, что по всем направлениям в 2012 году, несмотря на все сложности, связанные с бюджетом, мы будем иметь положительную тенденцию по отношению к 2011 году», - подчеркнул вице-президент Конфедерации строителей Украины.

Справка УНИАН. Конфедерация строителей Украины (КСУ) создана 5 апреля 2011 года путем объединения Украинской строительной ассоциации (УБА), Строительной палаты Украины и ассоциации "Всеукраинский союз производителей строительных материалов и изделий". Президентом конфедерации избран почетный президент АО "Холдинговая компания "Киевгорстрой" (г. Киев) Владимир ПОЛЯЧЕНКО. Главой Совета директоров конфедерации избран глава Совета директоров УБА Лев ПАРЦХАЛАДЗЕ.

Статус саморегулирующейся организации позволит конфедерации давать рекомендации при выдаче сертификатов и лицензий субъектам, задействованным в сфере строительства, а также очистить строительный рынок от недобросовестной конкуренции.

По состоянию на 20 декабря т.г., в конфедерацию входит 730 холдинговых компаний и ассоциаций. КСУ объединяет более 90% крупных строительных компаний Украины.