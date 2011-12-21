Шевченковский национальный заповедник в Каневе реконструирован на 99% - Янукович

Шевченковский национальный заповедник в Каневе реконструирован на 99%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время итоговой пресс-конференции сообщил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

«Надеюсь, что весной следующего году у вас будет возможность побывать на Чернечей горе, побывать на могиле Кобзаря, она, это сооружение, этот комплекс на 99% уже восстановлен, в том числе и музей», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, на объектах Шевченковского национального заповедника в Каневе продолжаются строительные и ремонтно-реставрационные работы.

19 сентября 2011 года в Каневе уже открыли вертолетную площадку с пассажирским терминалом пропускной способностью 50 пассажиров в час с подъездной дорогой. Объект расположен неподалеку от Шевченковского национального заповедника, что даст ему возможность принимать официальные делегации из других государств, туристические группы для ознакомления с выдающимися памятниками украинского национального и мирового историко-культурного наследия, историей Тарасовой (Чернечей) горы и пр.