Тарифы на коммунальные услуги в Херсоне с 1 января вырастут на 30-40%

В Херсоне с 1 января тарифы на коммунальные услуги вырастут на 30-40%.

Как передает корреспондент УНИАН, 20 декабря исполнительный комитет Херсонского городского совета большинством голосов утвердил решение о повышении тарифов на обслуживание многоквартирных домов коммунальной формы собственности и их придомовой территории (квартплата).

Также был утвержден новый перечень коммунальных услуг, предоставляемый эксплуатационными предприятиями (ЖЭКами).

В соответствии с решением горисполкома, новые тарифы в Херсоне будут начисляться с 1 января 2012 года.

Сославшись на проведенные общественные слушания, исполком провел данным решением, как указывается в сообщении пресс-службы мэрии областного центра, «оптимизацию тарифов». В целом, по мнению мэрии Херсона, тариф на ЖКУ изменяется на 30-40% в сторону их увеличения.

«Так, на сегодня в городе действуют тарифы в размере от 0,62 грн. (минимальный) до 1,68 грн. (максимальный) за 1 м. кв. общей площади. Одновременно с 1 января 2012 года в 53 жилых домах он уменьшится в сравнении с действующим. По расчетам, проведенными в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 01.06.2011 № 869, в среднем по херсонским домам тариф будет составлять от 1,51 грн. (минимальный) до 3 грн. (максимальный) за 1 м. кв. общей площади», - говорится в сообщении пресс-службы мэрии Херсона.

При этом в сообщении отмечается, что тарифы на ЖКУ в Херсоне не менялись с 2008 года.

Однако следует отметить, что количество домов, в которых уменьшатся тарифы, составляют только 2% от всего жилого фонда города.

Кроме того, в сообщении пресс-службы мэрии Херсона приводится сравнительная таблица тарифов с аналогичными расценками за ЖКУ в других областных центрах страны, где эти тарифы выше – Черкассы, Винница, Луцк, Житомир. При этом в таблице не указываются областные центры, где тарифы ниже херсонских - Николаев, Суммы, Чернигов.

Также при обсуждении списка коммунальных услуг на заседании горисполкома было отмечено, что после проведения общественных слушаний по данному вопросу из обязательных услуг исключены уборка подвалов, технических этажей и крыш, обслуживание систем диспетчеризации, полив дворов, клумб и газонов, эксплуатация номерных знаков на домах. Указанные услуги жильцы могут заказать в ЖЭКе и оплачивать дополнительно.

Против принятого горисполкомом Херсонского горсовета решения резко выступили ряд общественных организаций и оппозиционных политических сил.