Объем субсидий на оплату ЖКУ в Украине за 11 месяцев вырос на 81,4 млн. грн.

В январе-ноябре 2011 года жителям Украины были назначены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 257,6 млн. грн., что на 81,4 млн. грн. больше, чем в январе-ноябре 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, из общей суммы в городской местности субсидии назначены в размере 216,5 млн. грн., в сельской – 41,1 млн. грн.

Субсидии на возмещение расходов на оплату ЖКУ в январе-ноябре 2011 года были назначены 1720,9 тыс. семей (92,2% от общего количества семей, обратившихся за субсидиями), из них в городской местности – 1380,4 тыс., в сельской – 340,5 тыс. По сравнению с январем-ноябрем 2010 года количество семей, которым были назначены субсидии, увеличилось на 329,6 тыс., или на 23,7%.

Средний размер назначенной субсидии на одну семью в ноябре т.г. увеличился по сравнению с ноябрем 2010 года на 18% – до 193,7 грн.

Среди регионов наибольший размер назначенных субсидий зафиксирован в Ивано-Франковской области и Киеве (313,4-242,2 грн.), наименьший – в Севастополе, Одесской области и Крыму (117-133,5 грн.).

Справка УНИАН. В 2010 году жителям Украины были назначены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 237,4 млн. грн., что на 94 млн. грн. больше, чем в 2009 году.