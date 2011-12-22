Неизвестные самовольно захватили часть острова Бирючий - Госкомзем

Неизвестные лица самовольно захватили часть острова Бирючий.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления Госагентства земресурсов в Херсонской области, земельные инспекторы учреждения обнаружили факт самовольного захвата земельного участка площадью около 9,3 га на Федотовий косе (остров Бирючий) в Геническом районе Херсонской области.

Также установлено, что на захваченной территории проводились агротехнические работы по планированию местности под строительство дачных домов.

При этом, у застройщиков полностью отсутствовали какие либо документы, которые удостоверяли бы их право собственности или права пользования землей.

По оценкам земельного ведомства, убыток, причиненный в результате самовольного захвата, составил более 166 тыс. грн.

Кроме того, еще 166,4 тыс. грн. начислено за снятие плодородного слоя почвы на острове.

Материалы проверки по данному факту направлены в Геническую районную прокуратуру для установления личности нарушителей и привлечения их к ответственности.

Как сообщал УНИАН, 14 декабря текущего года на сессии городского совета прокуратура Генического района внесла протест на решение №167 исполкома Генического горсовета от 19.05.2011 года "О выдаче градостроительных условий и ограничение застройки земельных участков", которым выданы градостроительные условия на проектирования и строительство индивидуальных дачных строений согласно списку 108 особам.

Речь идет о землях на Федотовой косе и острове Бирючем, где Генический городской совет своим решением №112 от 25 марта 2011 года дал разрешение на разработку проектов землеустройства о выделении бесплатно в собственность земельных участков под строительство дачных домов.

По информации прокурора Генического района Андрея МЕДВЕДЕВА, в списке дачников есть фамилии депутатов и должностных лиц Генических городского и районного советов.

В протесте прокурора также отмечалось, что решение исполкома горсовета нарушает требования законодательства, так как подобные условия должны выдаваться собственникам земельных участков, а не особам получившим только разрешение на разработку проектов землеустройства. Кроме того в 2007 году утвержден Генеральный план города Геническа. По состоянию на дату принятия данного решения проект землеустройства об установлении границ Геническа, согласно генерального плана города, не был утвержден в установленном порядке.

В результате рассмотрения депутаты поддержали протест прокурора и отменили указанное решение №167 исполкома Генического горсовета от 19.05.2011 года.