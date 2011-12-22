В Киеве из-за аварии без теплоснабжения остались более 10 тысяч человек.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, 21 декабря, в 15 час. 57 мин. в Печерском районе Киева, по ул. Анри Барбюса, 22, произошел порыв магистральной теплосети (диаметр трубы 700 мм) и приостановлено теплоснабжение в 34 жилых дома (по ул. Щорса, А.Барбюса, Л.Украинки, Б.Васильковская, проживает около 10 тыс. абонентов).

К аварийно-восстановительным работам привлечено 4 аварийных бригады „Распределительно-тепловых сетей” публичного акционерного общества „Киевэнерго”.

По состоянию на 6 час. 40 мин. 22 декабря аварийно-восстановительные работы по сварке магистральной трубы завершены, начато испытание системы под давлением.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС в г. Киеве.