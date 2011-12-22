ВР сократила сроки отвода земельных участков для градостроительных нужд

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины относительно сокращения срока отвода земельных участков для градостроительных нужд» (№ 8679).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 248 из 359 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Изменениями в Земельный кодекс предусмотрено, что размеры и конфигурация земельных участков, на которых расположены многоквартирные жилые дома, а также относящиеся к ним здания, сооружения и придомовые территории, определяются на основании соответствующей землеустроительной документации.

Также предусмотрено, что решение органов исполнительной власти и органов местного самоуправления относительно приватизации земельных участков принимается в десятидневный срок (сегодня - в месячный срок - УНИАН) на основании технических материалов и документов, которые подтверждают размер земельного участка.