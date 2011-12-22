ВР увеличила размеры штрафов за правонарушения в сфере градостроительства

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения ответственности и совершенствования государственного регулирования в сфере градостроительной деятельности» (№ 8597).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 249 из 357 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом персонифицируется ответственность субъектов градостроительства за нарушение требований законодательства, строительных норм, государственных стандартов и правил, обеспечения стойкости, прочности, надежности и необходимой долговечности зданий и сооружений.

Увеличиваются размеры штрафных санкций за правонарушения в сфере градостроительства.

Предусмотрена персональная ответственность отдельных исполнителей за правонарушения в сфере градостроительства.

В соответствии с законом нарушение требований законодательства, строительных норм, государственных стандартов и правил и утвержденных проектных решений во время строительства, реконструкции, реставрации, капитального ремонта объектов или сооружений влечет за собой наложение штрафа на граждан и должностных лиц в размере 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Выполнение подготовительных работ без сообщения о начале выполнения таких работ в случаях, когда такое сообщение является обязательным, а также предоставление недостоверных данных, указанных в поданном сообщении, влечет за собой наложение штрафа на граждан и должностных лиц в размере 400 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан

Выполнение подготовительных работ без регистрации декларации о начале выполнения таких работ, если такие работы не выполнялись на основании зарегистрированной декларации о начале строительных работ или разрешения на выполнение строительных работ, а также предоставление недостоверных данных, указанных в поданной декларации, влечет за собой наложение штрафа на граждан и должностных лиц в размере 1 тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.