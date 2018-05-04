БТИ в ожидании реформирования: за место в очереди просили $1 тысячу

Законодатели решили: реформа системы регистрации прав на недвижимость откладывается на год. С 1 января 2013 года эту сферу возглавит новая структура - Государственная регистрационная служба Украины (Укргосреестр), действующая при Министерстве юстиции. А до этого времени, как и ранее, данную функцию продолжит выполнять бюро технической инвентаризации (БТИ).

Заработки в "переходный период"

Если сегодня риэлторы и покупатели квартир вздохнули с облегчением - оформление сделок с недвижимостью целый год будет проходить по привычной схеме, то еще две недели назад объявление о планируемом введении новшеств с 1 января 2012 года вызвало у них панику. Рынку недвижимости предрекали хаос и замораживание. Эксперты путали народ: одни советовали завершать сделки до Нового года, а другие, наоборот, - отложить до весны. Масла в огонь подлили слухи о том, что киевское БТИ с 15 декабря не будут принимать документы на регистрацию. Тогда в бюро образовались километровые очереди желающих до нововведений все оформить, а новоприбывшим присваивался порядковый номер. Как водится, предприимчивые дельцы из числа так называемых окололоБТИшных консультантов не преминули этим воспользоваться, поставив на поток продажу номеров. По данным риэлторов, за «срочность» приходилось выкладывать от 50 до 1 тыс. долл. за место, приближенное к заветному окошку.

«Определенная категория людей на этом очень неплохо заработала. Один талончик (на место в очереди - ред.) в киевском БТИ оценивался в тысячу долларов, а иногда и выше», - рассказал президент Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины Александр Рубанов.

Однако, с информацией о продлении переходного периода в реформе системы регистрации прав на недвижимость волнения улеглись, и работа вошла в обычное русло.

«Безусловно, это позитивный сигнал для рынка. И это уже наблюдается конкретно в бюро технической инвентаризации. Если до принятия данного решения очереди в сотнях исчислялись - три-четыре, то на сегодняшний день там абсолютно нормальная, спокойная обстановка», - отметил А.Рубанов.

Оформление по-БТИшному

Хотя действующая система оформления документов в БТИ малодоступна для понимания обывателей, зато понятна зарабатывающим на этом деле многочисленным посредникам-консультантам, у которых в бюро «все схвачено». Избежание пустой траты времени в очередях и бюрократической волокиты в таких компаниях оценивают в несколько тысяч гривен. Самостоятельно сдать и зарегистрировать документы на квартиру в БТИ можно где-то за 500 грн., а вся процедура займет полтора-два месяца. Сегодня бюро продолжают выполнять свои функции.

Как пояснил управляющий директор компании по недвижимости ARPA Real Estate Михаил Артюхов, при покупке квартиры на вторичном рынке продавец дважды посещает БТИ, чтобы сначала сдать документы, а потом получить извлечение из Реестра прав собственности на недвижимое имущество вместе с техпаспортом на квартиру (стоимость - около 250 грн., срок - от 2 недель до месяца). Затем у нотариуса заверяется договор купли-продажи (стоимость около 1 тыс. грн.), теперь уже покупатель со своими документами два раза наведывается в БТИ, чтобы зарегистрировать право на свое жилье (около 250 грн., занимает 2-3 недели), и прописаться в квартире.

Регистрация по-новому

Как будет осуществляться государственная регистрация прав на недвижимость с 1 января 2013 года, пока можно только догадываться. Однако отсутствие разъяснений со стороны Минюста по этому поводу уже вызвало толки о возможности всяческих манипуляций и злоупотреблений.

В самом «Укргосреестре» годовую отсрочку называют переходным периодом. Предполагается, что новая служба укомплектует штат регистраторов, обучит их, определится с помещениями, в котором будет располагаться ее главный офис в столице и регионах. Также должны быть разработаны внутренние документы - инструкция, порядок либо методика, расписывающие механизмы работы с реестрами. Для этого и было принято «политическое» решение о переносе вступления в действие планируемых изменений.

В конце ноября служба обещала, что до 15 декабря завершится конкурс на отбор регистраторов в региональных отделениях, кстати, на эти должности активно приглашались регистраторы БТИ (к тому моменту были созданы 583 регистрационные службы, в которых будут трудиться по 2-3 регистратора на район). Также к этому сроку планировалось обнародовать на сайте ведомства адреса центрального и региональных отделений. Однако на сегодня известно лишь, что регистраторы прошли тренинги. Насколько продвинулась остальная работа, в службе не уточнили.

Как отметила заместитель председателя «Укргосреестра» Ирина Кухаренко, в следующем году на деятельность ведомства из госбюджета предусмотрено выделить 21 млн. грн. Видимо, за эти средства и будет проводиться намеченная подготовительная работа.

Ранее председатель «Укргосреестра» Леонид Ефименко пояснял особенности новой системы следующим образом: чтобы зарегистрировать право собственности на квартиру, купленную на вторичном рынке, продавец и покупатель заверяют у нотариуса договор купли-продажи (необходим также техпаспорт на квартиру, полученный в БТИ). После этого право собственности на квартиру регистрируется у государственного регистратора. За регистрацию покупатель недвижимости уплачивает госпошлину в размере 119 грн., а также вносит плату за извлечение из реестра (стоимость пока неизвестна).

В юридической фирме «Бейкер и Макензи» отмечают, что, согласно новой системе, срок госрегистрации прав на недвижимость не должен превышать 14 дней, а регистрации ипотеки - 1 рабочий день. При этом если регистрация прав на недвижимость проводится впервые, каждому объекту недвижимости будет автоматически присваиваться индивидуальный номер.

Плюсы и минусы

Основной позитив в создании «Укргосреестра» эксперты усматривают в том, что вместо нескольких действующих разрозненных реестров прав на недвижимость, обременения, а главное - прав на землю будет создан единый Государственный реестр прав на недвижимое имущество, соответственно и регистрация этих прав будет проводиться в одном месте. А за БТИ останется только функция проведения технической инвентаризации.

Между тем, участники рынка допускают возможность утери данных при обращении с реестрами. Так, Л.Ефименко считает, что нет смысла передавать данные из существующих реестров в один реестр, поскольку «те реестры, которые на сегодняшний день функционируют, они так и будут функционировать. Но доступ к информации будет иметь государственный регистратор... Вся информация, которая содержится сегодня в ныне действующих реестрах, будет сохранена, она станет составляющей частью единого реестра, который создается».

Юристы акцентируют внимание на том, что выписки из реестра смогут получать ограниченный круг лиц, в частности, владелец недвижимого имущества, его правопреемники или наследники. А нотариусы и банки смогут пользоваться информацией из реестра, согласно порядку доступа к ней, который установит Минюст.

По словам эксперта Всеукраинской ассоциации БТИ Дмитрия Павленко, по новой системе право собственности на объект недвижимости будет возникать с момента регистрации прав на нее (в то время как сегодня - с момента заключения сделки).

Пока новая система не введена в действие, участники рынка не берутся прогнозировать какие-либо улучшения при оформлении прав на недвижимость. В то, что она упростит и удешевит процедуру, верят немногие. Особенно если допустить, что вездесущая волокита и коррупция «прилипнут» к службе так же, как к БТИ. Однако находятся и оптимисты, которые считают, что сведение всех реестров под одну «крышу» даст возможность Минюсту автоматизировать схему регистрации прав на недвижимость, сделать ее более быстрой и дешевой.

Татьяна Акимова (УНИАН)