Процедура предоставления земучастков для пользования недрами упрощена

Верховная Рада Украины приняла в новой редакции Закон Украины «О внесении изменения в статью 151 Земельного кодекса Украины относительно упрощения процедуры предоставления земельных участков для нужд, связанных с пользованием недрами» (№ 8209).

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовало 245 из 305 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Данный закон излагает в новой редакции часть четвертую статьи 151 Земельного кодекса Украины. Ею предусмотрено, что в случае изъятия (выкупа) земельных участков под объекты градостроительства, размещение которых определено градостроительной или землеустроительной документацией (генеральные планы населенных пунктов, проекты детальной планировки, другая градостроительная документация, технико-экономические обоснования использования и охраны земель административно-территориальных единиц, проекты землеустройства относительно благоустройства территорий населенных пунктов и т.д.), а также для нужд, связанных с пользованием недрами в соответствии с полученными специальными разрешениями (лицензиями) или горных отводов, и под размещение и обслуживание объектов, связанных с добычей полезных ископаемых, согласование места расположения объекта не проводится.