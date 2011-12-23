В 2012 году популярными будут проекты недвижимости «быстрой реализации» - эксперты

В Украине в 2012 году большей популярностью инвесторов будут пользоваться проекты недвижимости «быстрой реализации».

Такое мнение высказали участники Ukrainian Real Estate Club на мероприятии, посвященном итогам деятельности на рынке недвижимости в 2011 году, сообщили УНИАН в пресс-службе клуба.

В частности, по оценкам экспертов, как и в текущем году, в 2012 году больше инвестировать будут в ритейл, а офисный и жилой секторы недвижимости займут второе и третье место.

По словам представителя компании DLA Piper Ukraine Натальи КОЧЕРГИНОЙ, в ближайшее время в Украину вряд ли придут новые игроки, но и работающие международные компании уходить не собираются, они будут лишь расширять свой бизнес.

В свою очередь представитель UniCredit Bank Андрей БРЫНЗЫЛО отметил, что новых транзакций в текущем году было крайне мало, в основном банки рефинансировали или реструктуризировали финансирование существующих проектов.

По оценкам представителя компании «Ренессанс Капитал» Романа НАСИРОВА, несмотря на рост основных показателей в процентном соотношении, сектор недвижимости в действительности еще не восстановился, и такая ситуация сохранится еще 1,5-2 года.