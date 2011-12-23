На программу строительства доступного жилья в госбюджете-2012 предусмотрено 200 млн. грн.

В Украине на программу «Доступное жилье» в государственном бюджете 2012 года предусмотрено 200 млн. грн., что в два раза больше объемов финансирования данной программы 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству.

Председатель правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Леонид РЫСУХИН отметил, что финансирование льготных государственных кредитов молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство и приобретение жилья останется на уровне этого года, то есть на уровне 60 млн. грн.

При этом в 2012 году увеличится финансирование частичной компенсации процентной ставки кредитов коммерческих банков молодым семьям и одиноким молодым гражданам до 111 млн. грн.

«Предусмотренный объем бюджетных назначений на 2012 год в объеме 111 млн. грн. обеспечит полное погашение задолженности, возникшей в прошлые годы, и позволит выполнить обязательства по выплате частичной компенсации в следующем бюджетном году в полном объеме за прошлые годы», - отметил Л.РЫСУХИН.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря 2011 года Верховная Рада Украины приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2012 год».