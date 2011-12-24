Лисичанский горсовет обратился в Кабмин из-за критического состояния завода «Пролетарий»

Лисичанский городской совет в Луганской области обратился в Кабинет министров и Верховную Раду Украины относительно критического состояния ЗАО «Лисичанский стеклозавод «Пролетарий».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Лисичанского горсовета, депутаты приняли обращение 23 декабря во время внеочередной сессии.

В обращении отмечается, что состояние градообразующего предприятия настолько критическое, что вскоре может произойти остановка производства. Лисичанский горсовет требует «срочного урегулирования ситуации и защиты национального производителя».

«Основной проблемой для нормальной работы одного из бюджетообразующих предприятий города депутаты считают избыток импорта на внутреннем рынке страны, ведь продукция украинских промышленников не в состоянии конкурировать с более дешевым импортным», - говорится в сообщении пресс-службы.

При этом в нем отмечается, что депутатами горсовета уже принималось обращение к органам государственной власти с просьбой вмешаться в ситуацию с засильем импорта на украинском рынке. Решением Межведомственной комиссии по международной торговле от 01.04.2011 возбуждено антидемпинговое расследование относительно импорта в Украину листового флоат-стекла. Однако до настоящего времени решений по результатам расследования не принято.