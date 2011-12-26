На обустройство стадиона «Ворскла» в Полтаве направлено 1,5 млн. грн.

В Полтаве на обустройство стадиона «Ворскла» им. Бутовского направлено 1,5 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время заседания областной комиссии по контролю за состоянием спортивных сооружений и других специально отведенных мест для проведения массовых спортивных и культурно-зрелищных мероприятий сообщил технический директор стадиона им. Бутовского Петр НИКИФОРОВ.

По его словам, 1,5 млн. грн. использовали на изготовление ограждения, реконструкции подогрева газона и ремонт санузлов, на ремонт фасада, заменили около 1000 сидений.

Кроме того, также были заменены все необходимые фонари и отремонтирована кровля в тех местах, где раньше она протекала.

«В 2011 году стадион «Ворскла» подготовился к проведению соревнований: как областных, так и европейских. Мы уже принимали команды Дании, Германии, Бельгии, Румынии, Исландии. Соответствующий ремонт позволит делать это на высоком уровне и впредь»,- сказал П.НИКИФОРОВ.