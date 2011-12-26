Биатлонную базу вблизи Тернополя обустроят для проведения международных соревнований

Биатлонную базу вблизи Тернополя планируют обустроить для проведения международных соревнований.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Тернопольского областного совета, об этом 23 декабря во время открытия реконструированной базы в Подгородном сообщил председатель облсовета, руководитель Тернопольской организации Федерации биатлона Украины Алексей КАЙДА.

«Вблизи нашей биатлонной базы в Подгородном (село близ Тернополя – УНИАН) есть 30 гектаров земли, которые принадлежат медицинскому университету. Учебное заведение отказывается от этой площади. Именно здесь можно построить новую трассу по мировым стандартам, стрельбище, трибуны. Уже разработан инвестиционный проект строительства, после реализации которого здесь можно было бы проводить мировые чемпионаты», – отметил А.КАЙДА.

Он также сообщил, что будет инициировать перед центральной властью вопрос о создании в Подгородном общеукраинской биатлонной базы. В частности, А.КАЙДА направил обращение в Государственную службу молодежи и спорта с просьбой включить спортивные объекты области в перечнь баз, которые будут задействованы для подготовки олимпийцев в 2014-2022 годах.

Сейчас на базе в Подгородном сделан ремонт столовой, установлена новая бытовая техника и мебель, обустроены отдельные душевые кабины для юношей и девушек, реконструирована часть биатлонной трассы.

«Наши спортсмены, которые показывают высокие спортивные достижения и в Украине, и в мире, должны иметь надлежащие условия для тренировок. На реконструкцию трассы были выделены средства из областного бюджета. Остальное сделано благодаря меценатам. Имею в виду ремонты, замену окон, новую мебель, гидроизоляцию фундамента. Кроме этого, Федерация биатлона Украины подарила нашей базе 10 биатлонных установок», – отметил А.кайда.

Справка УНИАН. Учебно-спортивная база по биатлону в Подгородном введена в эксплуатацию 27 июня 1985 года. Занимает площадь 2,25 га, из которых 1,1 га – спортивная база, 1,15 га – стрельбище.

Для проведения учебно-тренировочного процесса спортсменов есть лыжероллерная трасса протяженностью 2,5 км, шириной 2,5 м, а также стрельбище на 18 биатлонных установок.

С 1991 года спортсмены Тернопольской ОГЮСШ по биатлону на чемпионатах мира и Европы завоевали около 70 наград. За сборную Украину выступают выходцы из Тернопольской области Елена ПИДГРУШНА, Людмила ПИСАРЕНКО, Светлана КРИКОНЧУК, Татьяна ТРАЧУК, Андрей ВОЗНЯК.