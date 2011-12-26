Группа «ЭСТА» планирует в феврале начать реконструкцию киевского ЦУМа

Группа «ЭСТА» планирует начать проведение реконструкции киевского Центрального универмага в феврале 2012 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе группы.

Согласно сообщению, группа приступила к последнему этапу разработки концепции реконструкции киевского ЦУМа. В ходе реконструкции торговые площади ЦУМа будут расширены за счет более рационального использования территории внутреннего двора. Фасад ЦУМа, постройки 1939 года, будет сохранен в неизменном виде.

По словам инвестиционного директора компании «ЭСТА Холдинг», управляющей компании группы «ЭСТА», Максима ГРОМАДЦОВА, проектирование реконструкции внутренней части ЦУМа было поручено известному английскому архитектурному бюро Benoy, которое сотрудничает с киевскими архитекторами.

В пресс-службе сообщили, что ЦУМ останется универмагом и сохранит свое историческое название. Новый фирменный стиль ЦУМа в настоящий момент разрабатывает международное брендинговое агентство Landor (США).

Для того чтобы учесть мнение общественности, было проведено несколько социологических и маркетинговых исследований.

Начало реконструкции ЦУМа запланировано на февраль 2012 года – по истечении срока договоров с арендаторами. Концепция нового ЦУМа будет представлена общественности в конце января, после окончательного утверждения.

Как сообщал УНИАН, в марте 2011 года группа «ЭСТА» завершила процесс концентрации активов ООО «ТД «Киевский ЦУМ» и ООО «М-Сервис» в ООО «Столичный ЦУМ» – компанию, созданную для управления и развития данного проекта.

Справка УНИАН. Компания «ЭСТА Холдинг» – управляющая компания Группы «ЭСТА», холдинга недвижимости группы «СКМ». ООО «ЭСТА Холдинг» на 100% входит в группу «СКМ».

«ЭСТА Холдинг» выступает в качестве инвестора и девелопера, а также осуществляет стратегическое управление объектами коммерческой, гостиничной и жилой недвижимости.

В группу «ЭСТА» входят отели «Донбасс Палас» (Донецк), «Опера» (Киев), «Киев» (Донецк), логистический комплекс (Днепропетровск), а также ряд проектов на стадии реализации (многофункциональный комплекс «Пушкинский» (Донецк), многофункциональный комплекс по ул. Фроловской (Киев), многофункциональный комплекс на Московской площади (Киев) и др.). Кроме того, группа является совладельцем бизнес-центра «Леонардо» (Киев).

Центральный универмаг (Киев) был открыт в 1939 году. Здание общей площадью более 21,5 тыс. кв. м расположено на пересечении ул. Крещатик и Богдана Хмельницкого.