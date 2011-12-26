ГИУ планирует в течение 5 лет направить 15 млрд. грн. на достройку жилья в Украине

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) в 2012-2016 годах планирует профинансировать достройку объектов незавершенного жилищного строительства в Украине в размере 15 млрд. грн., что даст возможность достроить почти 10 млн. кв. м жилья.

Об этом в интервью УНИАН сообщил глава правления ГИУ Виктор МИРГОРОДСКИЙ.

По его словам, такие объемы предусмотрены в разработанной Стратегии развития ГИУ на 2012-2016 годы.

«Мы уже практически разработали и предоставили на рассмотрение Стратегию развития ГИУ на 2012-2016 годы. В этой стратегии мы предусматриваем продолжение работы по дофинансированию незавершенного строительства. За 5 лет мы планируем профинансировать 15 млрд. грн. для достройки почти 10 млн. кв. м жилья. Затем мы эти квартиры людям либо продаем по льготному кредиту, либо сдаем в аренду с правом выкупа. Мы планируем за 5 лет обеспечить свыше 200 тыс. семей таким жильем. Мы хотим, чтобы из 200 тысяч где-то 110 тысяч квартир – это были бы специальные программы для госслужащих (военнослужащих, милиции, учителей, медиков и т.д.)», - сказал он.

В.МИРГОРОДСКИЙ отметил, что стратегию планируется представить на рассмотрение наблюдательного совета учреждения.

«До конца года мы должны предоставить в деталях механизмы реализации стратегии, а в январе - утвердить ее», - добавил он.

Подробнее об этом, а также о других программах ГИУ в 2012 году читайте в интервью http://economics.unian.net/rus/detail/115026.