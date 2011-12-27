На льготное кредитование ОСМД в госбюджете-2012 предусмотрено 40 млн. грн.

На льготное кредитование объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) в государственном бюджете на 2012 год предусмотрено 40 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель правления

Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Леонид РЫСУХИН сегодня на пресс-конференции.

«Государственным бюджетом предусмотрена впервые такая кредитная программа, как льготное кредитование объединений совладельцев многоквартирных домов, для того, чтобы проводить реконструкцию, устанавливать приборы учета и на другие программы, которые отвечают цели создания ОСМД», - сказал он.

Л.РЫСУХИН уточнил, что инициатором такой программы выступило Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, которое разработает условия предоставления льготных кредитов, после чего порядок их предоставления должен утвердить Кабинет министров.

Как сообщал УНИАН, Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству заявил о готовности осуществлять доступное кредитование объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) для финансирования мероприятий по энергоэффективности зданий.