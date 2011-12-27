Финансирование строительства объектов инфраструктуры освоено на 95,8%

В Украине проекты строительства, реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры в 2011 году профинансированы на сумму 778,999 млн. грн, из которой на понедельник, 26 декабря, т.г. освоено 95,8%.

Об этом говорится на сайте Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Согласно сообщению, в этом году отдельными государственными программами и субвенциями предусмотрено 778 млн. 999 тыс. грн. на финансирование строительства, реконструкции, проведение капитальных и текущих ремонтов 1038 объектов.

По данным министерства, на сегодня работы завершены на 583 объектах, что составляет 56,1% от общего количества.

В Минрегионе отметили, что из общей суммы 374 млн. грн. направлены на финансирование работ по берегоукреплению, противооползневые работы на Черноморском побережье Крыма в районе пгт. Форос, а также на строительство, реконструкцию, ремонт 16 объектов государственного и регионального значения. В частности, на 10 млн. грн. профинансированы работы по строительству и реконструкции объектов инфраструктуры в детском центре «Артек».

Кроме того, в этом году 404,999 млн. грн. выделено из государственного бюджета в качестве субвенций 12 местным органам власти на финансирование мероприятий социально-экономической компенсации риска населения, проживающего на территории зон наблюдения АЭС.