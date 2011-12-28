«Проминвестгруп-1» планирует до апреля 2015 г. открыть гостиницу Sofitel в центре Киева

Компания «Проминвестгруп-1», акционерами которой являются компании «XXI Век» и «Будхаус Групп», планирует в конце 2014 года - первом квартале 2015 года открыть пятизвездочную гостиницу Sofitel на пересечении ул. Лютеранская и Круглоуниверситетская в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил генеральный директор ЧАО «Проминвестгруп-1» Александр ШОВКАЛЮК.

По его словам, проект гостиницы компания начала развивать в 2007 году, однако активное развитие он получил в 2009 году. На сегодняшний день на земельном участке, площадью 0,4 га, ведутся работы по ограждению котлована и земельные работы. Предполагается, что эти работы будут завершены через 9 месяцев. Подрядчиком строительства выступает компания «Основа Солсиф».

А.ШОВКАЛЮК отметил, что общая сумма инвестиций в открытие гостиницы составит около 100 млн. долл., из которых уже инвестировано около 10 млн. долл. Планируется, что часть средств - 80 млн. долл. будут заемными (компанию интересует кредит под 8-9% годовых). В частности, компания планирует обратиться в Международную финансовую корпорацию (IFC) для привлечения средств.

Гендиректор «Проминвестгруп-1» сообщил, что проект гостиницы, разработанный британской компанией «Сиферт Архитектс», предусматривает 14-этажное здание на 276 номеров с двумя ресторанами, баром, комнатой для переговоров, SPA, тренажерным залом с бассейном, подземным паркингом на 49 машиномест. На 12 и 13 этажах планируется разместить 16 апартаментов, которые будут продаваться. Планируется, что владельцы апартаментов будут иметь доступ ко всем гостиничным сервисам.

По данным А.ШОВКАЛЮКА, 13 сентября 2011 года было подписано соглашение об управлении гостиницей с международным гостиничным оператором Accor Group.

Гендиректор компании отметил, что срок окупаемости проекта составит 10 лет, в первый год после открытия планируется, что EBITDA гостиницы составит 10 млн. долл., а за 4-5 лет - 18 млн. долл. в год.

Справка УНИАН. ЧАО «Проминвестгруп-1» (г. Киев) создано в 2004 году для реализации проекта по строительству гостиницы Sofitel в Киеве. Компания занимается строительством зданий, куплей/продажей собственной недвижимости производственно-технического назначения, сдачей в аренду собственной и государственной недвижимости производственно-техничного и культурного назначения. Основным собственником компании является ООО «Будхаус Групп», миноритарной долей владеет компания «XXI Век».