«Будхаус Групп» планирует строительство кондоминиум-отеля в центре Киева

Компания «Будхаус Групп» до конца 2012 года планирует начать строительство кондоминиум-отеля в центре Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил генеральный директор ЧАО «Проминвестгруп-1», основным акционером которого является «Будхаус Групп», Александр ШОВКАЛЮК.

По его словам, предусматривается строительство комплекса сервисных элитных апартаментов для продажи. Площадь земельного участка, расположение которого не уточняется, составляет 1 га, он свободен от застройки.

А.ШОВКАЛЮК отметил, что «Будхаус Групп» планирует инвестировать в строительство собственные средства.

Гендиректор компании также сообщил, что «Будхаус Групп» планирует развивать и другие гостиничные проекты категории «5 звезд» и «3 звезды» с основными партнерами — международными гостиничными операторами Starwood Hotels & Resorts Worldwide (Sheraton) и Accor Group. При этом в Киеве планируется развивать трехзвездочные гостиницы.

Справка УНИАН. Согласно Википедии, кондоминиум-отель (кондотель) — как правило, высотное здание, которое используется как кондоминиум и как гостиница. В здании присутствует весь набор гостиничных услуг, при этом когда владелец апартаментов не использует их, они могут сдаваться в аренду как гостиничные номера.

ООО «Будхаус Групп» (Киев) – инвестиционно-девелоперская компания, основными направлениями деятельности которой являются строительство и управление объектами недвижимости на территории Украины, а также привлечение инвестиций в строительные проекты. В сферу интересов компании входят объекты в сегментах торговой, офисной, гостиничной и загородной недвижимости.

Среди проектов компании - ТРЦ Fabrika в Херсоне и ТРЦ Lubava в Черкассах, гостиница Four Points by Sheraton в Запорожье.

ЧАО «Проминвестгруп-1» (Киев) создано в 2004 году для реализации проекта по строительству гостиницы Sofitel в Киеве. Основным собственником компании является ООО «Будхаус Групп», миноритарной долей владеет компания «XXI Век».