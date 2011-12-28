В Киеве начали демонтировать рынок секонд-хенда возле станции метро «Шулявская».

Как передает корреспондент УНИАН, председатель КГГА Александр ПОПОВ сказал журналистам, что с решением вопроса переноса этого рынка городская власть даже опоздала.

«У нас не бывает вопросов, где мы проводим какие-то акции без предупреждения», - подчеркнул А.ПОПОВ, подчеркнув, что работы начаты с предварительно предложенными предпринимателям вариантами переселения.

«Что касается Шулявки, неоднократно предлагалось тем, кто имеет там свой бизнес, перенести его в другие места, кстати, нами и декларируемые. Вопрос там давно назрел. Он касается эксплуатации путепровода и санитарной очистки этой территории. Это комплексный вопрос, и его давно нужно было решить. Тем более, что мы планируем капитальный ремонт путепровода. Я бы сказал, что мы опоздали с этим вопросом отселения», - сказал А.ПОПОВ.

Он заверил, что в Киеве есть много торговых точек и рынков, где могут вести свой бизнес предприниматели из Шулявки.

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, по состоянию на 15.30 нарушений общественного порядка при проведении работ по закрытию рынка секонд-хенда зафиксировано не было.