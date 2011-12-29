Укргосреестр может получить функции регистрации прав на недвижимость во 2-ом квартале

Функции регистрации прав на недвижимое имущество могут быть переданы от Бюро технической инвентаризации Государственной регистрационной службе Украины (Укргосреестру) уже во втором квартале 2012 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, об этом министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ проинформировал сегодня на пресс-конференции.

По его словам, соответствующая инициатива была поддержана в ходе заседания Кабинета министров 28 декабря.

Министр отметил, что продление полномочий БТИ по регистрации прав на недвижимое имущество было вызвано объективными причинами, поскольку новосозданному Укргосреестру было нужно время для формирования структуры.

Вместе с тем, Кабинет министров считает, что определенный в законе переходный период до 1 января 2013 года, во время которого полномочия по регистрации прав на недвижимость будут осуществлять БТИ, является неоправданно длинным. Укргосреестр готов осуществлять свои полномочия, определенные законом, уже со ІІ квартала следующего года, отметил А.ЛАВРИНОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 9 декабря приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения реализации прав на недвижимое имущество и их обременений при их государственной регистрации».

Данным законом до 1 января 2013 года отсрочены нормы об изменениях в государственной регистрации прав на недвижимое имущество (в частности - переход прав по регистрации Министерству юстиции).

Законом вносятся изменения в законы «О внесении изменений в Закон Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их ограничений» и другие законодательные акты Украины», а также «О Государственном земельном кадастре».

В частности, до 1 января 2013 года продлевается осуществление государственной регистрации прав на недвижимое имущество и осуществление мероприятий, связанных с ведением Государственного земельного кадастра. Целью этих предложений является предоставление большего времени для проведения организационных и других мероприятий, необходимых для обеспечения ведения Государственного земельного кадастра, предоставления населению услуг в сфере регистрации вещных прав на недвижимое имущество.

26 декабря Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал данный закон.