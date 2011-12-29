Черкасский горсовет утвердил Генеральный план застройки города

Сегодня на сессии Черкасского городского совета депутаты утвердили Генеральный план застройки Черкасс.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского горсовета, Генплан определяет перспективы роста населения города в ближайшие 15-20 лет и актуальность жилой застройки. Разработчики Генплана Черкасс ожидают относительно незначительное увеличение населения Черкасс - с 290 тысяч в нынешнем году до 310 тысяч через два десятилетия.

В Генплане приоритетным является создание условий для комфортного проживания черкасщан, а именно: рядом с жилыми массивами максимально создавать скверы и парки, а также сохранить существующие зеленые зоны. В предыдущем Генплане главные акценты стояли на развитии большой индустрии, подо что и проектировалась социальная инфраструктура. В нынешнем Генплане не предусмотрено размещение дополнительных химических или промышленных предприятий.

Также в Генплане прописаны предложения относительно реконструкции улиц и путей в связи с развитием транспорта. Значительных изменений в новом Генплане претерпит набережная, которую запланировано освободить от предприятий промышленности и разнообразных подсобных хозяйств, существенным образом окультурить, создав спортивно-рекреационные зоны для удобного проведения досуга горожан и тренировки спортсменов.

Среди новаций в Генплане предусмотрено вынесение железной дороги за границы города (в сторону сел Геронимовка и Русской Поляны). Перенос железной дороги даст возможность освободить значительную территорию города и разгрузить транспортные пути. В планах на ближайшие пять лет - реконструкция железнодорожного полотна, которое по новым нормативам должно быть двухрельсовым и электрифицированным.

Также предусмотрено намыв на Днепре (напротив спуска Панское) территории Черкассы-2. По словам главного архитектора Черкасс Николая УПЫРЯ, создание искусственных намывов - это проекты будущего, подо что необходимы значительные средства. Тем не менее, через 20 лет при стремительном развитии города это станет возможным.

Справка УНИАН. Разработчиком проекта Генерального плана является Государственное предприятие Украинский государственный научно-исследовательский институт проектирования городов "ДИПРОМИСТО" имени Ю. М. Билоконя.