Минрегион в 2012 году продолжит мониторить состояние реформирования ЖКХ

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины в 2012 году продолжит проводить мониторинг состояния реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

Об этом говорится в приказе министерства №350 от 16 декабря т.г., размещенном на сайте Минрегиона.

Своим приказом министерство утвердило примерные формы отчетов, информации относительно проведения расчетов за услуги водоснабжения и водоотвода, теплоснабжения, потребленный газ и электроэнергию и перечень базовых предприятий отрасли.

Минрегион поручил министру регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства Крыма, руководителям структурных подразделений по вопросам ЖКХ областных, Киевской и Севастопольской городских администраций обеспечить подачу информации о техническом и финансово-экономическом состоянии предприятий отрасли в Республиканский информационно- вычислительный центр Минрегиона, а центру — обеспечить сбор, обобщение и своевременную подачу информации в министерство.