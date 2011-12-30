Кабмин утвердил состав набсовета строительной компании «Укрбуд»

Кабинет министров Украины постановлением 1355 от 28 декабря т.г. утвердил состав наблюдательного совета государственного ПАО «Строительная компания «Укрбуд».

Об этом говорится в тексте документа, размещенного на правительственном портале.

Согласно постановлению, в набсовет вошли директор департамента Минрегиона Петр ГУБЕНЬ, заместитель главы Госгорпромнадзора Степан ДУНАС, главный специалист сектора по вопросам жилищной политики и строительного комплекса Управления реального сектора экономики Департамента профессиональной экспертизы Секретариата Кабмина Владимир ИСЬКОВ, директор департамента Минфина Евгений КУЗЬКИН, заместитель начальника управления Фонда государственного имущества Виктор ЛЕСОВОЙ, директор департамента Минэкономразвития Александр МАКСИМОВ, президент Украинской государственной строительной корпорации «Укрбуд» Максим МИКИТАСЬ.

Справка УНИАН. В Государственное публичное акционерное общество «Украинская государственная строительная корпорация» («Укрбуд») на договорных началах входит более 400 предприятий. При этом доля государственных предприятий в корпорации составляет 16% (39 предприятий, из которых 13 находятся на разных стадиях ликвидации, банкротства, передачи местным органам).