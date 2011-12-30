Население Украины в январе-ноябре оплатило ЖКУ на 98,5%

Жители Украины в январе-ноябре 2011 года уплатили за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 31,9 млрд. грн., что составляет 98,5% от начисленных за этот период сумм.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, среди регионов самый высокий уровень расчетов за ЖКУ наблюдался в Одесской, Львовской и Закарпатской областях (104,1-102,1%), самый низкий – в Крыму и Луганской области (94,6-95,3%).

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги на одного владельца лицевого счета в ноябре т.г. увеличились на 33,5% по сравнению с ноябрем 2010 года и с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт/ч) составили 468 грн.

В Госстате отметили, что задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг в ноябре 2011 года увеличилась на 10,2% по сравнению с октябрем и на конец ноября 2011 года составила 11 млрд. 632,2 млн. грн. Средний срок задолженности населения за все услуги составил 3,9 месяцев. Увеличение задолженности произошло во всех регионах страны.

В частности, в ноябре т.г. задолженность за три и более месяцев имели: за централизованное отопление и горячее водоснабжение – 28,7% владельцев лицевых счетов, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий – 22,5%, за вывоз бытовых отходов – 19,8%, за централизованное водоснабжение и водоотвод – 18,1%, за газоснабжение – 19,7%.

В январе-ноябре 2011 года население уплатило за электроэнергию 7 млрд. 965,5 млн. грн., что составляет 112,6% от начисленных за этот период сумм.

Среди регионов наивысший уровень оплаты за электроснабжение с учетом погашения долгов за предыдущие периоды наблюдался в Закарпатской, Одесской и Херсонской областях (179,9-160,7%), самый низкий – в Черниговской, Сумской и Житомирской областях (67,3-75%). Задолженность населения по оплате электроэнергии на начало ноября 2011 года составила 2 млрд. 975,5 млн. грн.

В январе-ноябре 2011 года население Украины заключило 117,1 тыс. договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 217,4 млн. грн., а сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 191,9 млн. грн.