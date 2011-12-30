Аренда жилья в Польше на время Евро-2012 подорожает в 40 раз - исследование

Стоимость аренды жилья в Польше во время проведения матчей финальной части Евро-2012 может возрасти даже в 40 раз от своей стандартной цены.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом свидетельствует исследование веб-портала wp.pl.

Портал, который проверял стоимость аренды жилья с помощью интернет-систем резервирования, выяснил, что больше всего подняли цены владельцы апартаментов возле Национального стадиона в столице Польши.

"В Варшаве в день матча-открытия два человека могут заночевать почти за 3 тыс. долларов за ночь (1$=3,4PLN)... ночь в этих же апартаментах двумя неделями ранее стоит менее 80 долларов", - отмечает wp.pl.

В частности, владелец квартиры в своем объявлении отмечает, что в квартире могут переночевать 7 человек, подчеркивая, что за дополнительных людей не нужно доплачивать.

8 июня, когда в Варшаве стартует Евро-2012, одно место в двуместной палатке в польской столице будет стоить около 85 дол.

"В каждой палатке есть спальник и матрас. В палаточном городке есть много переносных туалетов и душевых кабин", - отмечает автор объявления, которое приводит польский портал.

В Гданьске, Вроцлаве и Познани место в палаточных городках на время Евро-2012 будет стоить чуть меньше 80 дол.

Согласно исследованию, дороже всего в Польше будет стоить двуместный номер в гостинице Гданьска Podewils 10 июня, когда будут играть сборные Италии и Испании - почти 4 тыс. дол., что в 20 раз больше цены двумя неделями ранее.

Двухкомнатный номер в одной из гостиниц Гданьска в этот же день будет стоить 150 дол., что на 250% больше стандартной цены.

Дешевле всего, согласно исследованию, можно будет переночевать в мотеле Strzeszynek в Познани в день игры итальянской и хорватской сборной 14 июня: двуместный номер обойдется менее 70 дол., но и это вдвое больше, чем обычно.

В день открытия Евро-2012 в Кракове, который не является организатором чемпионата, но где, по предварительным данным, остановятся команды трех участников финала, двуместный номер в гостинице Sheraton будет стоить 360 дол.

"Это более чем на 70% дороже такого же номера двумя неделями ранее", - отмечает портал.

Менее всего подняла цену на номера гостиница Marine в польском городе Колобжег: в день открытия Евро-2012 два человека смогут переночевать там за около 150 дол., что всего на 40% больше стандартной цены.

Согласно исследованию, владельцы жилья в Польше в большинстве случаев подняли цены на него на время еврочемпионата по меньшей мере вдвое, а в дни матчей в некоторых городах уже нельзя найти место для ночевки дешевле 300 дол.

Как сообщал УНИАН, в следующем году в Украине и Польше впервые в истории состоится чемпионат Европы по футболу, право организовывать который украинцы с поляками выиграли в 2007 году.

Матчи состоятся в украинских Киеве, Львове, Донецке и Харькове и в польских Варшаве, Гданьске, Вроцлаве и Познани.