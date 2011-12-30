Стройфирма отремонтирует винницкий Апелляционный админсуд за 970 тыс. грн.

Винницкий апелляционный административный суд 21 декабря по результатам тендера заключил договор с ООО «Мур» на капремонт здания Винницкого апелляционного административного суда по ул. Соборная, 48 в Виннице за 0,97 млн. грн.

Об этом сообщается в «Вестнике государственных закупок».

По условиям тендера, «Мур» должен осуществить в «Савое» замену окон, дверей и усилить стены. При этом работы должны быть выполнены до конца текущего года.

Как передает УНИАН, заметны активные строительные работы в вышеуказанном помещении.

Справка УНИАН. В июне 2010 года Винницкий областной совет передал здание гостиницы "Савой", расположенной в центре Винницы на перекрестке ул. Козицкого, 34, и Соборной, 48 для размещения Винницкого апелляционного административного суда.

Суд до сих пор не разместился в здании отеля из-за аварийного состояния здания, которое является памятником градостроительства и архитектуры местного значения.

На сегодняшний день Винницкий апелляционный административный суд размещен в Виннице по ул. Островского в помещении, где размещен Винницкий окружной административный суд.

ООО «МУР» (Винница) выполняет все виды монтажно-строительных работ, проектирование, реконструкцию, реставрацию. А также работы по техническому обследованию, заключения о техническом состоянии зданий и сооружений, в т.ч. памятников архитектуры, используя при этом современные диагностические приборы и собственную аттестованную лабораторию.