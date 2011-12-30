Попов обещает демонтировать все МАФы, которые мешают жизнедеятельности столицы

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ обещает демонтировать все МАФы, которые мешают нормальной жизнедеятельности столицы.

Об этом он сказал в опубликованном сегодня интервью газете "День".

"Мы однозначно демонтируем те объекты, которые мешают нормальной жизнедеятельности города, то есть объекты, которые находятся возле выходов из станций метрополитена, на остановках общественного транспорта или в переходах, те, которые эксплуатируются в аварийном состоянии", - заверил председатель КГГА.

Остальные же, по его словам, смогут продолжить свое существование при условии приведения их в порядок и законных платежей в городской бюджет.

А.ПОПОВ отметил, что сегодня огромная часть этого бизнеса находится «в тени» и, к сожалению, работает на карман отдельных коррумпированных чиновников и даже некоторых сотрудников силовых структур. "Об этом в неофициальном общении говорят сами предприниматели", - отметил председатель КГГА.

"Мы изучили ситуацию и выяснили, что почти 80% так называемых малых архитектурных форм контролируются несколькими владельцами. После этого провели несколько совещаний с самими владельцами и другими представителями тех, кто работает в этом сегменте. Если они согласятся на наши предложения работать открыто и так, чтобы не нарушать закон, санитарные нормы и нормы безопасности в соответствии с интересами киевлян, тогда и сами киевляне, и власти будут лояльны к этому сегменту бизнеса ", - продолжил ПОПОВ.

Вместе с тем он высказал убеждение, что через несколько лет нынешние МАФы уйдут в историю. "Зато появятся или более цивилизованные объекты торговли, или другие проекты, которые мы предложим, например, по предоставлению бытовых услуг и т.п. Мы стремимся выйти на цивилизованный уровень отношений власти, жителей города и бизнеса ", - сказал А. ПОПОВ.

Напомним, в Киеве в течение всего года КП "Киевблагоустройство" осуществляет демонтаж МАФов около станций метро и остановок общественного транспорта, которые установлены вопреки нормам безопасности и требованиям. Вместе с тем, спустя некоторое время на этих же местах устанавливаются новые малые архитектурные формы.