На вторичном рынке Харькова стоимость жилья за год выросла на 3,43%

На вторичном рынке недвижимости Харькова средняя стоимость продажи 1-3-комнатных квартир в 2011 году выросла на 3,43%, или 35 долл., – до 1 тыс. 056 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Червонозаводской район со средним показателем 898 долл./кв. м, самым дорогим – Киевский, где средняя цена продажи составила 1 353 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья наблюдался в Киевском районе – на 6,62% (84 долл.) – до 1 353 долл., Московском – на 3,41% (31 долл.) – до 940 долл., Дзержинском районе – на 5,96% (73 долл.) – до 1 298 долл., Октябрьском – на 4,29% (41 долл.) – до 996 долл., Фрунзенском районе – на 4,48% (43 долл.) – до 1003 долл., Орджоникидзевском – на 3,56% (31 долл.) – до 903 долл.

При этом снижение стоимости 1 кв. м жилья произошло в Ленинском районе – на 2,27% (24 долл.) – до 1034 долл., Червонозаводском – на 3,54% (33 долл.) – до 898 долл., Коминтерновском – на 2,49% (23 долл.) – до 900 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания SV Development с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.