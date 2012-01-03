На вторичном рынке Днепропетровска стоимость жилья за год выросла на 2,47%

На вторичном рынке недвижимости Днепропетровска средняя стоимость продажи 1-3-комнатных квартир в 2011 году снизилась на 2,47%, или на 28 долл., – до 1 160 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Ленинский район со средним показателем 886 долл./кв. м, самым дорогим – Бабушкинский, где средняя цена продажи составила 1 368 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости квадратного метра жилья зафиксирован в Бабушкинском районе – на 4,67% (61 долл.) – до 1 368 долл., Индустриальном – на 8,89% (85 долл.) – до 1 041 долл., Амур-Нижнеднепровском районе – на 6% (56 долл.) – до 990 долл./кв. м, Самарском районе – на 5,13% (48 долл.) – до 984 долл., Кировском районе – на 2,47% (29 долл.) – до 1 1202 долл., Ленинском районе – на 0,45% (4 долл.) – до 886 долл./кв. м.

При этом снижение стоимости 1 кв. м жилья наблюдалось в Жовтневом районе – на 2,72% (37 долл.) – до 1 325 долл., Красногвардейском районе – на 2,75% (33 долл.) – до 1 169 долл./кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания SV Development с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.