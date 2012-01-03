На вторичном рынке недвижимости Киева стоимость жилья за год выросла на 2,2%

На вторичном рынке недвижимости Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в 2011 году выросла на 2,17% (39 долл.) – до 1 834 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1 432 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 3 005 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья зафиксирован в Святошинском районе – на 2,57% (38 долл.) – до 1 517 долл., Шевченковском районе – на 1,21% (28 долл.) – до 2 347 долл./кв. м, Печерском районе – на 5,40% (154 долл.) – до 3 005 долл./кв. м, Подольском – на 3,30% (54 долл.) – до 1 688 долл., Днепровском – на 6,32% (95 долл.) – до 1 599 долл., Дарницком районе – на 3,17% (44 долл.) – до 1 432 долл., Деснянском районе — на 0,63% (9 долл.) - до 1 438 долл./кв. м.

При этом снижение стоимости квадратного метра жилья наблюдалось в Оболонском – на 1,2% (22 долл.) – до 1 813 долл., Соломенском – на 1,44% (23 долл.) – до 1 574 долл., Голосеевском – на 0,34% (6 долл.) – до 1 771 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания SV Development с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.