На вторичном рынке Донецка стоимость жилья за год снизилась на 0,34%

На вторичном рынке недвижимости Донецка средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в 2011 году снизилась на 0,34% (4 долл.) - до 1 161 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Петровский район со средним показателем 786 долл./кв. м, самым дорогим – Ворошиловский, где средняя цена продажи составила 1 411 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период стоимость 1 кв. м жилья снизилась в Ворошиловском районе – на 4,86% (72 долл.) – до 1 411 долл., Кировском – на 3,04% (26 долл.) - до 829 долл./кв. м, Ленинском – на 0,42% (4 долл.) – до 946 долл./кв. м, Куйбышевском – на 3,65% (35 долл.) - до 925 долл./кв.м.

При этом рост стоимости 1 кв. м жилья отмечался в Киевском районе – на 6,05% (75 долл.) – до 1 314 долл., Калининском – на 4,26% (49 долл.) – до 1 199 долл., Пролетарском – на 4,5% (40 долл.) – до 929 долл., Петровском – на 5,50% (41 долл.) – до 786 долл./кв. м, Буденновском – на 5,35% (49 долл.) – до 965 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания SV Development с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.