На вторичном рынке Львова средняя стоимость жилья в 2011 году выросла на 0,99%

На вторичном рынке недвижимости Львова средняя стоимость продажи 1-3-комнатных квартир в 2011 году выросла на 0,99%, или на 14 долл., – до 1 432 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Сиховский район со средним показателем 1 176 долл./кв. м, самым дорогим – Галицкий, где средняя цена продажи составила 1 772 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости квадратного метра жилья наблюдался в Шевченковском районе – на 0,65% (8 долл.) – до 1 238 долл., Лычаковском районе – на 1,07% (14 долл.) – до 1 326 долл., Сиховском районе – на 0,86% (10 долл.) – до 1 176 долл./кв. м, Зализнычном районе – на 5,82% (73 долл.) – до 1 328 долл./кв. м, Франковском районе – на 6,30% (88 долл.) – до 1 485 долл.

При этом снижение стоимости 1 кв. м жилья в городе зафиксировано в Галицком районе – на 2,69% (49 долл.) – до 1 772 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.