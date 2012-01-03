На первичном рынке Киева стоимость жилья в 2011 г. выросла на 4,07%

На первичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в 2011 году выросла на 4,07% - до 1 612 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Деснянский район со средним показателем 1 281 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2 577 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья зафиксирован в Шевченковском районе – на 3,21% (62 долл.) – до 1 995 долл./кв. м, Деснянском – на 3,31% (41 долл.) – до 1 281 долл./кв. м, Святошинском – на 5,19% (66 долл.) – до 1 338 долл., Печерском районе – на 8,10% (193 долл.) – до 2 577 долл./кв. м, Подольском – на 3,79% (54 долл.) – до 1 479 долл., Днепровском – на 11,34% (145 долл.) – 1 424 долл., Дарницком районе – на 5,99% (73 долл.) – до 1 292 долл.

При этом снижение стоимости 1 кв. м жилья наблюдалось в Оболонском районе – на 0,43% (7 долл.) – до 1 604 долл., Голосеевском – на 1,30% (21 долл.) – до 1 593 долл., Соломенском районе – на 0,71% (10 долл.) – до 1 406 долл.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.