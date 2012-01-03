В Полтаве тарифы на услуги по содержанию коммунальных домов выросли на 114-344%

Полтавский горисполком с 1 января 2012 года повысил тарифы на услуги по содержанию коммунальных домов и придомовых территорий на 114,3%-344,4%, или на 0,8–3,1 грн. - до 1,5-4 грн. /кв. м.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил начальник управления жилищно-коммунального управления Полтавского горсовета Сергей СИНЕЛЬНИК.

По его словам, новые тарифы рассчитаны для каждого из 11 ЖЕКов города. Они включают 11 видов услуг, в том числе вывоз мусора, уборка и благоустройство территории и т.д.

Минимальный тариф составит 1,5 грн./кв. м, максимальный - 4 грн./кв. м.

Действовавший до этого тариф на содержание домов и придомовых территорий был утвержден в 2007 году.