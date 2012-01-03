В Полтаве тарифы на услуги по содержанию коммунальных домов выросли на 114-344%
16:14, 03 января 2012Недвижимость
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Полтавский горисполком с 1 января 2012 года повысил тарифы на услуги по содержанию коммунальных домов и придомовых территорий на 114,3%-344,4%, или на 0,8–3,1 грн. - до 1,5-4 грн. /кв. м.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил начальник управления жилищно-коммунального управления Полтавского горсовета Сергей СИНЕЛЬНИК.
По его словам, новые тарифы рассчитаны для каждого из 11 ЖЕКов города. Они включают 11 видов услуг, в том числе вывоз мусора, уборка и благоустройство территории и т.д.
Минимальный тариф составит 1,5 грн./кв. м, максимальный - 4 грн./кв. м.
Действовавший до этого тариф на содержание домов и придомовых территорий был утвержден в 2007 году.
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