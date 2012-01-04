Стоимость аренды квартир в Киеве за год выросла на 11,55%

Средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве в 2011 году выросла на 11,55% (59 долл.) – до 570 долл. за квартиру в месяц.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, самым дешевым оставался Святошинский район со средней стоимостью аренды однокомнатной квартиры в 342 долл./месяц, самым дорогим - Печерский район (573 долл./месяц).

По данным компании, за указанный период в Печерском районе месячная стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 48 долл. – до 573 долл., 2-комнатных – на 45 долл., до 743 долл., 3-комнатных – на 43 долл., до 886 долл.

В Шевченковском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 61 долл. – до 462 долл., 2-комнатных – на 82 долл., до 760 долл., 3-комнатных – на 100 долл. – до 901 долл.

В Голосеевском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 44 долл., до 364 долл., 2-комнатных – на 56 долл. – до 479 долл., 3-комнатных – на 58 долл., до 690 долл.

В Оболонском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 48 долл. – до 437 долл., 2-комнатных – на 44 долл., до 548 долл., 3-комнатных – на 55 долл., до 693 долл.

В Подольском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 59 долл. – до 385 долл., 2-комнатных – на 70 долл., до 514 долл., 3-комнатных – на 84 долл., до 620 долл.

В Соломенском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 40 долл. - до 372 долл., 2-комнатных – на 47 долл., до 487 долл., 3-комнатных – на 56 долл., до 657 долл.

В Святошинском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 43 долл., до 342 долл., 2-комнатных – на 55 долл., до 472 долл., 3-комнатных – на 76 долл., до 599 долл.

В Днепровском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 42 долл. – до 351 долл., 2-комнатных – на 48 долл., до 489 долл., 3-комнатных – на 37 долл. – до 593 долл.

В Дарницком районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 45 долл., до 352 долл., 2-комнатных – на 47 долл., до 459 долл., 3-комнатных – на 49 долл., до 575 долл.

В Деснянском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 55 долл. – до 353 долл., 2-комнатных – на 62 долл., до 470 долл., 3-комнатных – на 77 долл., до 611 долл.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.