В Харькове «Жилстрой-1» ввел в эксплуатацию четыре дома

В Харькове АО «Трест Жилстрой-1» ввело в эксплуатацию четыре жилых дома общей площадью более 30 тыс. кв. м.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия, все дома были введены в эксплуатацию в декабре 2011 года.

Жилой дом «Победа», расположенный по пр. Победы, 66-Д, является завершающей стадией строительства жилого квартала в этом районе города. Дом состоит из 80-ти однокомнатных квартир площадью от 38 до 45 кв. м, 45-ти двухкомнатных квартир площадью от 56 до 70 кв. м и 9-ти трехкомнатных квартир площадью 80 кв. м.

Жилой комплекс «Молодежный городок» по пр. Победы, 53-Б будет состоять из девяти девятиэтажных секций. На сегодняшний день сданы в эксплуатацию 3 и 4 секции. В сданных секциях жилого комплекса 67 однокомнатных квартир площадью от 35 до 41 кв. м и 38 двухкомнатных квартир площадью от 62 до 64 кв. м.

Жилой дом «Гринвич» расположен недалеко от станции метро «Площадь Восстания» по ул. Малиновская, 19. Дом состоит из 70-ти однокомнатных квартир площадью от 35 до 49 кв. м, 53-х двухкомнатных квартир площадью от 49 до 74 кв. м и 9-ти трехкомнатных квартир площадью 75 кв. м.

Жилой дом по Салтовскому шоссе, 73-В является завершающей стадией строительства жилого квартала «Салтовский». В сданных секциях А и Б 78 однокомнатных квартир площадью от 38 до 45 кв. м, 37 двухкомнатных квартир площадью от 55 до 65 кв. м и 9-ти трехкомнатных квартир площадью 82 кв. м.